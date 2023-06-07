Сербия заявила о готовности развивать сотрудничество с ВС США при сохранении нейтралитета

Внешнеполитический курс страны предусматривает вступление в ЕС при сохранении дружественных отношений с Москвой и Пекином, а также развитие связей с Вашингтоном

БЕЛГРАД, 7 июня. /ТАСС/. Белград готов развивать сотрудничество с американскими вооруженными силами при условии сохранения общего военного нейтралитета. Об этом в среду заявил президент Сербии Александар Вучич по итогам встречи с главой бюро Национальной гвардии США генералом Дэниелом Хокансоном.

"Наша страна, сохраняя военный нейтралитет, готова улучшить партнерское сотрудничество с американской армией в целях поддержания мира и стабильности в регионе и за его пределами", - приводит слова Вучича агентство Tanjug.

Внешнеполитический курс Сербии предусматривает вступление в Евросоюз при сохранении дружественных отношений с Москвой и Пекином, а также развитие связей с Вашингтоном. Белград намерен сохранять военный нейтралитет, отказываясь от вхождения в НАТО и другие военно-политические блоки.

После начала специальной военной операции России на Украине Вучич в обращении к нации по итогам заседания Совета безопасности сообщил, что Сербия поддерживает территориальную целостность Украины, но не будет вводить санкции против РФ. Президент заявил, что республика временно прекращает армейские и полицейские учения со всеми зарубежными партнерами. При этом в апреле представители Европейского командования Вооруженных сил США приняли участие в совместном с сербскими военными тактическом курсе. Ранее Минобороны республики в ответ на запрос ТАСС заявило, что Сербия с 16 по 30 июня проведет совместные учения "Платиновый волк" на своей территории совместно с рядом стран Североатлантического альянса, несмотря на ранее принятый правительством страны мораторий на любые международные маневры.