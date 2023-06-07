Reuters: президент Косова выдвинула условие для повторных выборов на севере края

Власти могут провести новые выборы на севере края, если не менее 20% местных избирателей подпишут соответствующую петицию, передает агентство

БЕЛГРАД, 7 июня. /ТАСС/. Власти непризнанного Косова могут провести новые выборы в населенных сербами муниципалитетах на севере края, если не менее 20% местных избирателей подпишут соответствующую петицию. Об этом в среду сообщило агентство Reuters со ссылкой на президента непризнанной республики Вьоса Османи.

По ее утверждению, указанный вариант станет "наиболее демократичным путем" разрешения политических противоречий, поскольку позволит "обеспечить участие сербов" в урегулировании кризиса "по их собственному запросу".

Ситуация в сербских муниципалитетах на севере Косова и Метохии обострилась 26 мая после того, как спецназ косовской полиции занял административные здания в муниципалитетах Звечан, Зубин-Поток и Лепосавич. Силовики пытались обеспечить вступление в должность глав муниципалитетов, победивших на выборах, которые бойкотировало сербское население. 29 мая Силы НАТО для Косова оцепили здания администраций, около которых местное население проводило демонстрации протеста, переросшие в столкновения.

Накануне заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Габриэль Эскобар и спецпредставитель Евросоюза по Западным Балканам Мирослав Лайчак встретились с косовским премьер-министром Альбином Курти. Они потребовали от Приштины провести внеочередные выборы в северных муниципалитетах Косова с участием косовских сербов. В среду Эскобар заявил о том, что в Вашингтоне ожидают от косовских сербов участия в повторных муниципальных выборах на севере края без выдвижения каких-либо предварительных условий.