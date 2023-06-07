В Минске проходят ежегодные консультации аппаратов совбезов Белоруссии и России

Как отметил замсекретаря Совета безопасности РФ Алексей Шевцов, страны коллективного Запада во главе с США последовательно разрушают архитектуру международной безопасности

МИНСК, 7 июня. /ТАСС/. Ежегодные консультации аппаратов советов безопасности Белоруссии и России с участием министерств и ведомств двух стран проходят в Минске. Об этом передает корреспондент ТАСС.

В ходе встречи заместитель секретаря Совета безопасности РФ Алексей Шевцов указал на сложную геополитическую ситуацию в мире. "Страны коллективного Запада во главе с США последовательно разрушают архитектуру международной безопасности, стремясь сохранить за собой ведущую роль на мировой арене, в том числе за счет ослабления России и Белоруссии", - сказал он.

Замсекретаря российского Совбеза проинформировал, что Вашингтон и его сателлиты прилагают значительные усилия с целью разрыва сложившихся на постсоветском пространстве связей и вовлечении бывших республик СССР в орбиту своих интересов.

"Для продвижения своих интересов в странах, проводящих самостоятельную внешнюю и внутреннюю политику, англосаксы задействуют широкий набор различных инструментов, включая элементы мягкой силы, современные информационные технологии, экономические и политические санкции. Также не брезгуют организацией цветных революций и военными методами насаждения псевдодемократии", - сообщил Шевцов.

В консультациях совбезов примет участие секретарь СБ РФ Николай Патрушев. Он проведет встречу с государственным секретарем Совбеза Белоруссии Александром Вольфовичем.