Сторонники молдавской партии "Шор" у здания суда требуют освобождения Таубер

Участники демонстрации принесли плакаты с надписями "Свободу Таубер", "Долой Санду", "Позор захваченной юстиции"

КИШИНЕВ, 7 июня. /ТАСС/. Сторонники молдавской партии "Шор" пикетируют суд в Кишиневе, где рассматривают запрос адвокатов об отмене домашнего ареста для вице-председателя политической организации и депутата парламента Марины Таубер.

Выступившие перед ними представители партии, связывают задержание Таубер с протестами, где звучали требования об отставке президента Майи Санду, правительства и досрочных выборов в парламент. Участники демонстрации принесли плакаты с надписями "Свободу Таубер", "Долой Санду", "Позор захваченной юстиции". У здания суда находятся усиленные наряды полиции, в действия протестующих они не вмешиваются, передает корреспондент ТАСС с места события.

Парламент Молдавии в мае лишил Таубер депутатской неприкосновенности. По данным исполняющего обязанности генерального прокурора республики Иона Мунтяна, против нее заведено два уголовных дела. Политика обвиняют в фальсификации финансовых отчетов партии, а также в получении средств из незаконных источников на выборах мэра города Бельцы, в которых Таубер принимала участие в 2021 году. Она победила в первом туре, набрав 47% голосов, однако за несколько часов до второго тура, в котором она имела убедительные шансы на победу, ее отстранили от участия. Это решение вызвало возмущение у политиков и экспертов, сама Таубер заявила, что ЦИК принимал решение под давлением Санду и правящей Партии действия и солидарности.