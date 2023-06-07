Министры нового правительства Турции принесли присягу в парламенте

Ожидается, что парламент перейдет к обсуждению кандидатур на должность постоянного спикера и голосованию

АНКАРА, 7 июня. /ТАСС/. Члены нового правительства Турции в среду принесли присягу и официально вступили в должности. Церемония состоялась в Великом национальном собрании Турции (ВНСТ, парламент) под руководством временного спикера Девлета Бахчели.

Присягу принесли все 17 министров и вице-президент республики Джевдет Йылмаз. После этого парламент перейдет к обсуждению кандидатур на должность постоянного спикера и голосованию. В качестве претендентов зарегистрировались шесть депутатов от различных партий.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 4 июня объявил состав нового кабмина. Кроме глав Минздрава и Минкультуры сменились все остальные министры. Церемонии передачи дел в ведомствах прошли ранее, и для окончательно вступления в должности министрам оставалось только принести клятву в парламенте.