В ОДКБ согласовали планы предстоящих военных учений

Госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович сообщал, что пять учений в рамках ОДКБ пройдут на территории республики с 1 по 6 сентября

МИНСК, 7 июня. /ТАСС/. Участники состоявшихся в Бресте штабных переговоров по подготовке и проведению учений Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) согласовали их замыслы и провели рекогносцировку местности. Об этом сообщил начальник департамента международного военного сотрудничества Минобороны Белоруссии Валерий Ревенко.

"В городе Бресте прошли вторые штабные переговоры по подготовке и проведению совместного и специальных учений ОДКБ. Были согласованы основы замыслов, проведена рекогносцировка участков местности и подписан протокол, отражающий единый взгляд всех сторон на предстоящие мероприятия", - написал Ревенко в Twitter.

Ранее государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович сообщил, что пять учений в рамках ОДКБ пройдут на территории республики с 1 по 6 сентября.

В 2023 году комплекс учений с Коллективными силами (КС) ОДКБ будет проведен в форме совместного оперативно-стратегического учения "Боевое братство - 2023", которое является высшей формой совместной подготовки в формате организации. На территории Белоруссии планируется проведение пяти совместных и специальных учений. В рамках совместного с КС оперативного реагирования (КСОР) учения "Взаимодействие - 2023" будут отработаны задачи по применению сил и средств системы коллективной безопасности в целях урегулирования кризисной ситуации в восточноевропейском регионе ОДКБ. Силы и средства разведки будут задействованы в рамках специального учения "Поиск - 2023". На специальном учении "Эшелон - 2023" будут отработаны действия сил и средств материально-технического обеспечения. В ходе специального учения "Барьер - 2023" будет создано совместное формирование радиационной, химической и биологической защиты и медицинского обеспечения. Спланировано также специальное учение "Скала - 2023" с подразделениями МЧС, выделенными в состав формирований сил специального назначения КСОР. На завершающем этапе учения "Боевое братство - 2023" планируется проведение на территории Киргизии совместного учения с Миротворческими силами ОДКБ "Нерушимое братство - 2023".

Помимо Белоруссии, которая в 2023 году председательствует в ОДКБ, в организацию входят Россия, Армения, Казахстан, Киргизия и Таджикистан.