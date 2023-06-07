Польша передаст ЕК аргументы по вопросу создания комиссии по "российскому влиянию"

Представитель правительства республики по европейским делам Шимон Шинковский заявил, что эта цель "должна объединять все демократические страны и институты"

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Власти Польши дадут Еврокомиссии (ЕК) аргументированный ответ на начатое ЕК официальное расследование против республики из-за закона о создании в стране комиссии, расследующей якобы имевшее место российское влияние. Об этом заявил в среду представитель правительства республики по европейским делам Шимон Шинковский.

"Наша цель ясна - изучить и ограничить российское влияние в Польше и Европе. Мы убеждены, что эта цель должна объединять все демократические страны и институты. Мы спокойно передадим юридические и фактические аргументы по этому делу после того, как ознакомимся с сомнениями Еврокомиссии", - написал он на своей странице в Twitter.

В среду на пресс-конференции в Брюсселе заместитель председателя ЕК Валдис Домбровскис сообщил о решении начать процедуру проверки нарушения, направив официальное уведомление польским властям. У Варшавы есть два месяца на то, чтобы ответить на письмо Еврокомиссии. После этого будут определены дальнейшие шаги, отметили в ЕК.

В конце мая президент Польши Анджей Дуда подписал принятый парламентом закон о создании госкомиссии по "российскому влиянию" на решения, принятые властями республики с 2007 по 2022 год. Цель - проанализировать работу государственных служащих, факты передачи информации третьим лицам, влияние на содержание управленческих решений, принятие вредных решений, заключение контрактов и обращение с государственными или корпоративными средствами. По итогам разбирательства комиссия может отменить то или иное административное решение и запретить выполнять функции, связанные с распоряжением госсредствами, на срок до 10 лет.

Польская оппозиция считает решение о создании комиссии политизированным и ориентированным на борьбу с видными политиками, в частности с бывшим премьер-министром Дональдом Туском, перед парламентскими выборами осенью.

Во вторник Госдепартамент США заявил об обеспокоенности "принятием польскими властями нового закона, который может быть ненадлежащим образом использован для вмешательства в свободные и честные выборы в Польше", а также использован против оппозиции.