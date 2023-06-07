7 июня, 12:16,
обновлено 7 июня, 12:55
Военная операция на Украине

Эрдоган предложил Зеленскому создать международную комиссию по Каховской ГЭС

Вячеслав Прокофьев/ ТАСС
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
© Вячеслав Прокофьев/ ТАСС

Главы государств по телефону обсудили ситуацию вокруг подрыва дамбы и зерновую сделку

АНКАРА, 7 июня. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудил по телефону в среду с президентом Украины Владимиром Зеленским ситуацию вокруг плотины Каховской ГЭС, предложив создать международную комиссию по расследованию взрыва на ней с участием России, и зерновую сделку. Об этом сообщила канцелярия турецкого лидера.

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"Президент Эрдоган заявил, что может быть создана комиссия с участием экспертов противоборствующих сторон [России и Украины], ООН и международного сообщества, включая Турцию, для проведения обстоятельного расследования взрыва на плотине Каховской ГЭС", - говорится в сообщении канцелярии.

Эрдоган отметил, что "Турция готова сделать в этом вопросе все, что в ее силах", а также "что можно использовать механизм переговоров [для урегулирования вопроса], как в случае с зерновым коридором".

"Президент Эрдоган подчеркнул, что пока продолжается конфликт, невозможно предотвратить гуманитарные потери, поэтому на первом плане должна оставаться идея возвращения к переговорам. Турция продолжит решительно прилагать усилия в целях установлению справедливого мира", - сообщила канцелярия.

  

Теги:
УкраинаТурцияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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