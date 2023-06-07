СБ Белоруссии заявил, что гибридная война против Союзного государства набирает обороты

Государственный секретарь белорусского Совета Безопасности Александр Вольфович отметил, что существующие вызовы и угрозы требуют незамедлительных шагов и быстрого принятия решений

МИНСК, 7 июня. /ТАСС/. Гибридная война, развязанная Западом против Союзного государства, набирает обороты. Об этом на встрече в Минске с секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым заявил государственный секретарь белорусского Совета Александр Вольфович.

"Гибридная война, развязанная против Союзного государства, набирает обороты. Те вызовы и угрозы, которые сегодня угрожают безопасности и национальным интересам наших стран, требуют незамедлительных шагов и быстрого принятия решений", - сказал он.

Вольфович выразил уверенность, что принятию решений, направленных на укрепление обороноспособности Белоруссии и России, поспособствуют и состоявшиеся в среду в Минске ежегодные консультации аппаратов советов безопасности двух стран.