7 июня, 12:57
Военная операция на Украине

Херш заявил, что Блинкен потворствует ненависти к русским

При этом публицист отметил, что перемирие, о котором отказывается говорить госсекретарь, "отчаянно нужно украинской армии и мирным жителям, которые оказываются во все более сложном положении"

НЬЮ-ЙОРК, 7 июня. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен отказывается поддержать мирные инициативы по Украине, чем на деле потворствует распространению ненависти к России и русским. Такое мнение высказал американский публицист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в статье, опубликованной в среду на платформе Substack.

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Херш обратил внимание на заявления Блинкена в Хельсинки, где госсекретарь выступил против попыток поиска мирного урегулирования конфликта на Украине, поскольку, с его точки зрения, прекращение огня на Украине и заморозка боевых действий приведут не к заключению "прочного и справедливого мира", а лишь к "потемкинскому миру".

"Истинный смысл его заявлений можно изложить более прямо: я ненавижу русских и позволю крови литься", - указал Херш.

При этом, отмечает Херш, перемирие, о котором отказывается говорить Блинкен, "отчаянно нужно украинской армии и мирным жителям, которые оказываются во все более сложном положении".

Журналист также отметил, что Блинкен неправильно оценивает международную обстановку, ведь, по оценке журнала "Экономист", политику США в отношении Украины поддерживают страны, где проживает менее половины населения Земли. "Только он (Блинкен - прим. ТАСС) видит мир, который поддерживает американскую власть", - добавил Херш. 

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УкраинаРоссияБлинкен, ЭнтониВоенная операция на Украине
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