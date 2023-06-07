В кабмине ФРГ не сказали, получал ли Берлин от США данные о взрывах на "Северных потоках"

Официальный представитель правительства Штеффен Хебештрайт напомнил, что расследованием произошедшего в Германии занимается Генпрокуратура, и посоветовал журналистам обращаться туда

БЕРЛИН, 7 июня. /ТАСС/. Правительство Германии уклонилось от ответа на вопрос, получали ли власти страны - и если да, то когда - информацию от США о том, что газопроводы "Северный поток" и "Северный поток - 2" могли быть взорваны Вооруженными силами Украины.

"Вас не удивит, если я скажу то, что говорю в принципе по вопросам, касающимся деятельности спецслужб: их не обсуждают публично, но существуют структуры германского Бундестага, которым надлежит давать ответ", - заявил в среду на брифинге официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт. Он напомнил, что расследованием произошедшего в Германии занимается Генпрокуратура, и посоветовал журналистам обращаться туда.

Как сообщила ранее газета The Washington Post, в июне прошлого года Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США узнало от спецслужбы одного из государств Европы, что группа из шести служащих украинских сил специального назначения намеревалась подорвать трубопроводы. Издание отметило, что, хотя информацию источника не удалось немедленно подтвердить, ЦРУ поделилось этим докладом с Германией и другими европейскими странами.