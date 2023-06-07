В Минске прошло заседание рабочей группы при СМО ОДКБ

Участники заседания рассмотрели, в частности, вопросы применения сил и средств РЭБ в современных вооруженных конфликтах

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Рабочая группа при Совете министров обороны (СМО) Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) обсудила в среду в Минске вопросы радиоэлектронной борьбы. Об этом сообщил ТАСС пресс-секретарь Объединенного штаба ОДКБ Владислав Щегрикович.

Заседание прошло под председательством начальника войск радиоэлектронной борьбы Вооруженных сил РФ генерал-лейтенанта Юрия Ласточкина. "Участники заседания рассмотрели вопросы применения сил и средств РЭБ в современных вооруженных конфликтах, обеспечения электромагнитной совместимости радиоэлектронных средств национальных вооруженных сил, - отметил пресс-секретарь. - Принимая во внимание важность обсуждаемых вопросов, в заседании принял участие начальник Генерального штаба вооруженных сил - первый заместитель министра обороны Республики Беларусь генерал-майор Виктор Гулевич".

Как указали в пресс-службе, Гулевич отметил среди прочего, что "радиоэлектронная борьба в условиях современного противоборства является наиболее эффективным и быстрореализуемым средством нейтрализации технических преимуществ противостоящей стороны в управлении войсками". "Он также поддержал необходимость практической отработки вопросов радиоэлектронной борьбы в ходе мероприятий совместной оперативной и боевой подготовки с компонентами войск (Коллективных сил) ОДКБ", - добавил Щегрикович.

В заседании приняли участие начальники органов военного управления вооруженных сил государств - членов ОДКБ, ответственные за организацию радиоэлектронной борьбы в национальных вооруженных силах, и представители Объединенного штаба ОДКБ во главе с начальником управления планирования применения войск (Коллективных сил) ОДКБ генерал-лейтенантом Анатолием Яковлевым.