Сенат Швейцарии одобрил реэкспорт оружия в зоны конфликтов

Если инициативу поддержит большая палата парламента, теоретически у страны не будет препятствий для реэкспорта оружия на Украину

ЖЕНЕВА, 7 июня. /ТАСС/. Депутаты Совета кантонов (малой палаты) парламента Швейцарии поддержали парламентскую инициативу, согласно которой нейтралитет страны не должен быть препятствием для реэкспорта оружия швейцарского производства в зоны конфликтов. За такое решение, вступающее в противоречие с изложенной 10 марта правительством страны позицией, на заседании в среду проголосовали 22 депутата малой палаты при 17 против и 4 воздержавшихся, сообщила парламентская пресс-служба.

Если инициативу Совета кантонов поддержит Национальный совет (большая палата), то это теоретически может снять нынешние препятствия для реэкспорта швейцарского оружия на Украину.

"Государствам, покупающим швейцарские военные материалы, должно быть разрешено при определенных условиях реэкспортировать их в страны, вовлеченные в военные конфликты. Совет кантонов подтвердил эту позицию в среду 22 голосами за при 17 против и 4 воздержавшихся", - говорится в сообщении. Против данной инициативы проголосовали представители левых партий, а также "несколько депутатов от Швейцарской народной партии (ШНП) и Партии центра", уточнила пресс-служба.

Она пояснила, что "эта парламентская инициатива в общей манере регулирует вопрос реэкспорта швейцарского оружия". Государства-покупатели "по-прежнему должны будут подписывать декларацию о невозможности реэкспорта, однако она будет ограничена пятью годами для стран, разделяющих ценности Швейцарии и имеющих сравнимый режим контроля за экспортом". В таком случае "передача военных материалов была бы разрешена в государство, вовлеченное в конфликт, если оно использует свое право на самооборону в соответствии с международным публичным правом". При этом "новое положение имело бы обратную силу", уточнила пресс-служба.

Нейтралитет Швейцарии и реэкспорт оружия

В силу своего нейтрального статуса Швейцария не экспортирует оружие на Украину и запрещает реэкспорт в зоны конфликтов вооружений швейцарского производства, проданных другим государствам. Правительство страны 10 марта подтвердило запрет на такой реэкспорт.

Вместе с тем в парламенте на протяжении длительного времени ведутся дискуссии по этому вопросу. Обсуждается предложение комиссии по политике безопасности Национального совета о том, чтобы разрешить реэкспорт оружия в одно из государств-участников того или иного конфликта, если Совет Безопасности или Генеральная Ассамблея ООН двумя третями голосов заявят, что другое государство, участвующее в конфликте, нарушило международное право.

Правоконсервативная ШНП и ее политические союзники инициировали в ноябре прошлого года сбор подписей за проведение референдума в пользу более строгого следования политике нейтралитета и закрепление в конституции запрета на введение санкций, не получивших одобрения СБ ООН.

В ноябре 2022 года швейцарское правительство не разрешило Германии реэкспорт на Украину боеприпасов к зенитным самоходным установкам Gepard. Не получила разрешения на реэкспорт оружия и Испания. В 2022 году отрицательный ответ Берна на просьбу о реэкспорте получила также Дания, намеревавшаяся поставить Киеву 20 многоцелевых колесных бронемашин швейцарского производства Piranha III.

Не входящая в НАТО и ЕС Швейцария поддерживает санкции Евросоюза против России, введенные в связи с проведением специальной военной операции на Украине. Российское правительство утвердило в марте прошлого года перечень иностранных государств и территорий, совершающих в отношении России, ее компаний и граждан недружественные действия. Швейцарская Конфедерация включена в этот список.