Эрдоган в разговоре с Путиным выступил за создание международной комиссии по Каховской ГЭС

Анкара готова оказать содействие в этом, заявил турецкий лидер

АНКАРА, 7 июня. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудил по телефону в среду с президентом России Владимиром Путиным ситуацию вокруг плотины Каховской ГЭС, предложив создать международную комиссию по расследованию взрыва на ней. Об этом сообщила канцелярия турецкого лидера.

"Президент Эрдоган заявил о важности проведения всестороннего расследования взрыва на плотине Каховской ГЭС, чтобы не осталось никаких сомнений [относительно обстоятельств произошедшего]. Он заявил, что может быть создана комиссия с участием российских и украинских экспертов, ООН и международного сообщества, включая Турцию. Турция готова оказать содействие в этом", - сообщила канцелярия.

Стороны также обсудили зерновую сделку. "Эрдоган заявил, что видит пользу в продолжении консультаций с ООН по устранению препятствий для экспорта российского зерна и удобрений", - отмечается в заявлении.

Турецкий лидер подчеркнул, что "весь мир придает значение зерновому соглашению, которое достигнуто совместными усилиями" с участием Анкары и Москвы. Договоренности "играют важную роль в предотвращении глобального продовольственного кризиса". Кроме того, Эрдоган повторил, что его страна "намерена продолжать прилагать усилия и искренне оказывать необходимую поддержку для установления справедливого мира и окончания конфликта" на Украине.

Ранее Эрдоган обсудил ситуацию вокруг Каховской ГЭС с президентом Украины Владимиром Зеленским. В ходе этого разговора он также выступил с инициативой создания международной комиссии для расследования случившегося.