В Испании начали расследование после указа полиции по получению отгулов за арест мигрантов

За поимку одного человека можно было получить 3 отгула, за 10 - 5

МАДРИД, 7 июня. /ТАСС/. Главное управление полиции в Испании начало дисциплинарное производство в отношении местного главы отдела по делам иностранцев из-за указа, который предполагал предоставление дополнительных выходных за задержание мигрантов в Ируне (автономное сообщество Страна Басков). Об этом сообщила в среду газета ABC.

По ее информации, норма была одобрена в городе, находящемся на границе с Францией, во вторник, однако уже спустя несколько часов была отменена главным полицейским управлением Страны Басков после жалобы профсоюза национальной полиции через социальные сети.

Во внутреннем циркуляре, полученном местными правоохранителями, предусматривались поощрения для сотрудников местных органов по делам иностранцев в Ируне за задержание мигрантов в выходные. Так, за поимку одного человека можно было получить 3 отгула, за 10 - 5 дней.