Конституционный суд Литвы признал незаконным содержание мигрантов-нелегалов в спеццентрах

Юридическая коллизия возникла в результате обращения в высшую судебную инстанцию гражданина Ирака, который незаконно перешел границу Литвы в июле 2021 года

ВИЛЬНЮС, 7 июня. /ТАСС/. Литовский Конституционный суд признал незаконным принудительное и долгосрочное содержание нелегальных мигрантов в специальных центрах, которые были открыты в республике во время миграционного кризиса. Об этом в среду после заседания суда сообщил журналистам его председатель Гинтарас Гуода.

"Закон о правовом положении иностранцев, согласно которому лица, обратившиеся с просьбой о предоставлении убежища, должны быть размещены в указанных для этого местах без права передвижения по стране, противоречит Конституции Литвы", - заявил он.

Юридическая коллизия возникла в результате обращения в высшую судебную инстанцию гражданина Ирака, который незаконно перешел границу Литвы в июле 2021 года. Нарушитель был задержан и препровожден в центр регистрации иностранцев. Там он пробыл до февраля 2022 года.

Согласно нормативным актам, заявления мигрантов с просьбой об убежище должны быть рассмотрены в течение шести месяцев. Литовские инстанции не уложились в срок. Иракский нелегал считает, что все это время он был лишен свободы без решения суда, и оценил ситуацию как нарушение конституционного права свободы личности.

Как заявил, комментируя решение суда, председатель литовского парламентского комитета по национальной безопасности и обороне Лауринас Касчюнас, это тот случай, когда определенные правовые решения могут идти в ущерб действиям государства по защите национальных интересов. "Выходит, задержать нелегала ты не можешь. Он будет свободен в своем передвижении. Тем самым открывается путь для нелегальной миграции", - сказал Касчюнас.