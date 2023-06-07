СБ Белоруссии заявил, что Минск и Москва создадут план сотрудничества по инфобезопасности

МИНСК, 7 июня. /ТАСС/. Белоруссия и Россия разработают план реализации направлений двустороннего сотрудничества в области международной информационной безопасности. Об этом по итогам состоявшихся в Минске консультаций аппаратов советов безопасности Белоруссии и России с участием министерств и ведомств двух стран заявил государственный секретарь белорусского Совбеза Александр Вольфович.

"План реализации основных направлений информационной безопасности, рассчитанный на период 2019-2020 годов и продленный до 2022 года, реализовал свои все направления, и принято решение, что нужно сегодня начать работу по разработке нового плана основных направлений российско-белорусского сотрудничества в сфере обеспечения международной информационной безопасности", - сказал он журналистам.