СМИ: парламент Кувейта обновился на 24% после досрочных выборов

Как пишет газета Al Qabas, 25 депутатов из предыдущих созывов вернулись в Национальное собрание

ДУБАЙ, 7 июня. /ТАСС/. Власти Кувейта завершили в среду подсчет голосов на состоявшихся во вторник внеочередных выборах в Национальное собрание (однопалатный парламент) эмирата. Об этом сообщила кувейтская газета Al Qabas.

По ее подсчетам, парламент Кувейта по итогам выборов обновился на 24% по сравнению с составом законодательного собрания, сформированного по результатам голосования в сентябре 2022 года, которое позже было признано недействительным. При этом наибольший процент изменений был зафиксирован в четвертом избирательном округе: состав его представителей в парламенте обновился на 40%. Во втором округе доля новых парламентариев составила 30%, в третьем и пятом - по 20%, в первом - 10%. Как пишет газета, 25 депутатов из предыдущих созывов вернулись в Национальное собрание. 12 народных представителей, которые впервые попали в парламент в 2022 году, также сохранили свои мандаты.

В Кувейте запрещены политические партии, формально кандидаты в депутаты баллотируются как независимые, но большинство из них представляет интересы общественных организаций, религиозных общин или племен. Так, суннитское Исламское конституционное движение получило три места в парламенте, сохранив свои позиции с 2022 года. Кроме того, мандат получил близкий к движению Фалах аль-Хаджри. Салафитский блок усилил свои позиции, пишет издание. Мандаты получили три кандидата, связанных с Исламским альянсом салафитов, а также еще три политика со схожими взглядами.

Женщины по итогам выборов потеряли один портфель. Алия аль-Халед, победившая на выборах в 2022 году, не смогла пройти в законодательное собрание, единственной женщиной в Национальном собрании Кувейта станет Джанан Бушахри.

Прошедшие выборы были третьими в стране за последние три года. В марте 2023 года Конституционный суд Кувейта признал недействительными результаты голосования в сентябре 2022 года и потребовал восстановить состав парламента, избранного в декабре 2020 года. В начале мая 2023 года наследный принц Кувейта шейх Машааль аль-Ахмед ас-Сабах (в ноябре 2021 года эмир Кувейта шейх Наваф аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах своим указом наделил принца правом выполнять часть полномочий главы государства) распустил парламент 2020 года и назначил новые выборы. Причиной нестабильности политологи называют противоречия между ветвями власти, в том числе по таким значимым вопросам, как госбюджет, механизм борьбы с коррупцией, списание кредитов населения. Наследный принц Кувейта обещает после выборов провести политические и правовые реформы, которые будут нацелены на преодоление разногласий между законодательной и исполнительной властью.