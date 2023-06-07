В Нигерии два штата сократили рабочую неделю для госслужащих до трех дней

Речь идет о штатах Квара и Эдо

ПРЕТОРИЯ, 7 июня. /ТАСС/. Власти двух штатов Нигерии - Квара и Эдо - сократили до трех дней рабочую неделю для государственных служащих, чтобы уменьшить их расходы на транспорт. Об этом сообщил в среду нигерийский телеканал Channels TV.

Решение региональных правительств призвано помочь госслужащим и их семьям справиться с расходами на бензин, цены на который увеличились в последние две недели почти в три раза, отмечает он. По данным телеканала, и другие штаты Нигерии, общее число которых составляет 36, рассматривают возможность принятия аналогичных шагов.

Рабочая неделя для государственных служащих в Нигерии составляет пять дней. Многие из них пользуются своими автомобилями или общественным транспортом, чтобы добраться до рабочего места.

29 мая во время своей инаугурации новый президент Нигерии Бола Тинубу объявил об отмене для населения субсидий на топливо, включая бензин. На следующий день цены на бензин в Нигерии выросли в три раза. Позднее Тинубу уточнил, что процесс отмены субсидий будет поэтапным, однако не назвал его временных рамок.

Субсидии на топливо для населения Нигерии составили в прошлом году в общей сложности 10 млрд долларов. До мая Нигерия была вынуждена импортировать практически весь бензин и дизель, а также другие продукты переработки нефти. Однако ситуация изменилась с запуском 22 мая в штате Лагос крупнейшего в Африке нефтеперерабатывающего завода, который имеет мощности по переработке 650 тыс. баррелей нефти в сутки. Власти отмечают, что завод полностью удовлетворяет потребности Нигерии в топливе и иных продуктах нефтепереработки.

Нигерия является крупнейшим производителем нефти в странах Африки, расположенных южнее Сахары. Сейчас страна добывает в сутки 1,56 млн баррелей.