7 июня, 13:21,
обновлено 7 июня, 13:44
Военная операция на Украине

Заседание комиссии НАТО - Украина пройдет 8 июня с участием Кулебы

Генсек НАТО Йенс Столтенберг провел телефонные переговоры с главой МИД Украины, в ходе которых обсудил прорыв Каховской плотины

БРЮССЕЛЬ, 7 июня. /ТАСС/. Заседание комиссии НАТО - Украина пройдет 8 июня с участием министра иностранных дел страны Дмитрия Кулебы. Об этом заявил в среду генсек альянса Йенс Столтенберг.

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"Министр Кулеба виртуально присоединится к послам союзников на заседании комиссии НАТО - Украина, на котором я буду председательствовать завтра", - написал он в Twitter.

По словам Столтенберга, он провел телефонные переговоры с Кулебой, в ходе которых обсудил прорыв Каховской плотины. "Говорил с Дмитрием Кулебой о возмутительном разрушении Каховской плотины, которое оставляет без жилья тысячи людей и вызывает экологическую катастрофу на Украине", - отметил он. 

Теги:
УкраинаСтолтенберг, ЙенсКулеба, Дмитрий ИвановичВоенная операция на Украине
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