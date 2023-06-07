Заседание комиссии НАТО - Украина пройдет 8 июня с участием Кулебы

Генсек НАТО Йенс Столтенберг провел телефонные переговоры с главой МИД Украины, в ходе которых обсудил прорыв Каховской плотины

БРЮССЕЛЬ, 7 июня. /ТАСС/. Заседание комиссии НАТО - Украина пройдет 8 июня с участием министра иностранных дел страны Дмитрия Кулебы. Об этом заявил в среду генсек альянса Йенс Столтенберг.

"Министр Кулеба виртуально присоединится к послам союзников на заседании комиссии НАТО - Украина, на котором я буду председательствовать завтра", - написал он в Twitter.

По словам Столтенберга, он провел телефонные переговоры с Кулебой, в ходе которых обсудил прорыв Каховской плотины. "Говорил с Дмитрием Кулебой о возмутительном разрушении Каховской плотины, которое оставляет без жилья тысячи людей и вызывает экологическую катастрофу на Украине", - отметил он.