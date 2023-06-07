Экс-замглавы Минобороны Греции назвал подрыв Каховской ГЭС диверсией против Крыма

По словам Костаса Исихоса, подрыв плотины станции главным образом наносит ущерб территориям, где находятся российские вооруженные силы и население, которое поддерживает Россию

АФИНЫ, 7 июня. /ТАСС/. Подрыв плотины Каховской ГЭС является диверсией, направленной против Крыма с целью лишить его питьевой воды, что замалчивается на Западе. Об этом заявил в среду в беседе с корреспондентом ТАСС бывший первый замминистра национальной обороны Греции, первый замгенсека международной ассоциации "Друзья Крыма" Костас Исихос.

По его словам, подрыв плотины ГЭС главным образом наносит ущерб территориям, где находятся российские вооруженные силы и население, которое поддерживает Россию и поддерживаются Российской Федерацией. "Этот факт сам по себе отвечает на вопрос "Кто извлекает из этого выгоду?", - сказал Исихос. - Очевидно, что выгоду от этого получает Киев, а также вся западная пропаганда, которая, к сожалению, продолжает обвинять Россию в экологическом преступлении и военных преступлениях, хотя до сих пор ничего из этого не доказано. С начала конфликта эта пропаганда постоянно распространяется НАТО, Вашингтоном и Брюсселем и рассчитана на население западных стран. Но ответ на простой вопрос о том, кто получает выгоду, с того момента, как большая часть Крыма не будет иметь питьевую воду из-за взрыва этой плотины, уже дан. Это был план диверсии, которая имела целью Крым, но и не только".

Бывший первый замглавы Минобороны Греции подчеркнул, что "в этом конфликте, к сожалению, правда не попадает в сетевые средства массовой информации, контролируемые Западом". "Думаю, что правда - это еще одна жертва в этом крупном конфликте", - сказал он. "Разрушены сотни гектаров угодий и затоплены жилые районы, которые контролируются Российской Федерацией. Зачем России создавать такое катастрофическое событие, которое наносит удар по ее населению и территориям, находящимся под ее контролем? То же самое говорили о Запорожской АЭС. Но зачем же России обстреливать снарядами и наносить ущерб с опасностью огромной ядерной катастрофы атомной электростанции, которую она сама контролирует и обеспечивает ее функционирование? Это абсурд, и нет никакой основы для логического объяснения", - подчеркнул Исихос.

На вопрос о том, есть ли свидетельства подрыва плотины ВСУ, политик ответил, что, к сожалению, в Греции нет убедительных доказательств по поводу того, кто совершил подрыв. "Но мы можем сказать с уверенностью, что очевидно, что России незачем это делать в ущерб регионам, которые она контролирует. Поэтому пропаганда Киева и НАТО ставит целью еще раз оклеветать Российскую Федерацию", - указал политик.