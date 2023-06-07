Зеленский направил Эрдогану список потребностей Киева в связи с разрушением Каховской ГЭС

Лидеры также обсудили по телефону зерновую сделку

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что обсудил по телефону с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом последствия разрушения дамбы Каховской ГЭС и передал ему список потребностей украинской стороны для ликвидации последствий бедствия на подконтрольной Киеву территории.

На своей странице в Twitter Зеленский сообщил, что в беседе с турецким лидером в том числе обсуждались гуманитарные и экологические последствия разрушения Каховской ГЭС. "Передал список неотложных потребностей Украины для ликвидации бедствия", - написал Зеленский.

Стороны также обсудили зерновую сделку. По мнению украинского президента, Турция может сыграть важную роль в продлении и расширении сделки.

Канцелярия президента Турции ранее сообщила о телефонном разговоре Эрдогана и Зеленского, в ходе которого обсуждались разрушение Каховской ГЭС и зерновая сделка. По данным канцелярии, турецкий президент предложил создать международную комиссию по расследованию взрыва на Каховской ГЭС с участием России. Канцелярия турецкого лидера также сообщила, что Эрдоган провел в среду телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. В ходе беседы лидеры двух стран обсудили ситуацию вокруг плотины Каховской ГЭС и предложение Эрдогана о создании международной комиссии.