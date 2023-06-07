На Украине сообщили об отсутствии свободного доступа у большинства бомбоубежищ Киева

Как отметил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности страны Александр Камышин, более 1 тыс. из них технически непригодны

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Большинство бомбоубежищ Киева, проверенных комиссией украинского правительства, не обеспечивают свободного доступа населения, а более 1 тыс. из них технически непригодны. Об этом сообщил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин.

"Подвели результаты работы комиссии по проверке укрытий Киева <...>. Проверено 3 382 объекта, что составляет 73% общего фонда укрытий Киева. Абсолютное большинство укрытий остаются без свободного доступа", - написал он в Telegram-канале. Как уточнил министр, 35% защитных сооружений гражданской обороны непригодны для эксплуатации.

5 июня мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что комиссия, в которую входят представители Государственной службы по ЧС, полиции и районных администраций и служб города, проверила более 1,6 тыс. укрытий. Он предупредил, что по итогам проверки последуют "обращения к президенту относительно кадровых решений" по главам районов с худшими показателями. Камышин назвал ситуацию с бомбоубежищами в столице критической и заявил, что половина проверенных комиссией объектов не соответствуют требованиям.

Данный вопрос на Украине был поднят в середине мая, когда жители ряда городов не смогли попасть в укрытия во время воздушной тревоги. В ночь на 1 июня с этой проблемой столкнулись жители Киева. 2 июня на сайте главы государства появилась петиция в поддержку отстранения Кличко от должности на время расследования. Сам Кличко усматривает в давлении на него признак опасений команды президента Владимира Зеленского относительно перспектив участия столичного мэра в очередных президентских выборах на Украине.