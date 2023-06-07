Минобороны и СНБО Украины разошлись во мнении, началось ли контрнаступление ВСУ

По словам секретаря Совета нацбезопасности и обороны Алексея Данилова, дату начала контрнаступления определит украинское военное командование

ЛОНДОН, 7 июня. /ТАСС/. Секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) еще не началось, дезавуировав тем самым высказывания представителей украинского Минобороны.

"Когда мы начнем контрнаступление, всем будет известно об этом, его увидят все", - сказал он в интервью агентству Reuters. Данилов подчеркнул, что дату начала контрнаступления определит украинское военное командование.

Комментируя разрушение дамбы Каховской ГЭС, секретарь СНБО Украины высказал мнение, что инцидент может использоваться для побуждения Украины к мирным переговорам. При этом он отметил, что Киев не готов вести переговоры с Москвой до вывода российских войск с территории Украины.

Заместитель главы Минобороны Украины Анна Маляр заявила в понедельник, что Киев переходит к наступательным действиям "на некоторых направлениях". При этом, по ее словам, "эпицентром боевых действий остается бахмутское направление".

Во вторник глава Минобороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что российские военные в последние дни отразили все попытки "давно обещанного наступления" ВСУ. По его словам, Киев, не добившись успеха, решил перебросить силы с херсонского направления, а чтобы обезопасить себя, устроил теракт на Каховской ГЭС.