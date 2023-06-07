Президент Грузии выступила против кандидатуры министра финансов на пост главы Нацбанка

Лаши Хуцишвили не сможет при этом вести независимую от властей деятельность, сообщил парламентский секретарь президента Георгий Мсхиладзе

ТБИЛИСИ, 7 июня. /ТАСС/. Президент Грузии Саломе Зурабишвили выступает против кандидатуры министра финансов Лаши Хуцишвили на пост главы Нацбанка, так как он не сможет вести независимую от властей деятельность. Об этом сообщил на брифинге парламентский секретарь президента Георгий Мсхиладзе.

"Что касается представления действующего министра финансов господина Лаши Хуцишвили президент Грузии действительно рассматривала его кандидатуру, и считала, что его профессионализм, опыт и квалификация удовлетворяли критериям. Однако вызывал вопросы один из самых важных критериев - независимость кандидата, что подтвердилось категорическим требованием представления кандидатуры Хуцишвили со стороны правительства с постоянным давлением и шантажом президента", - сообщил Мсхиладзе.

Как отметил он, кандидатура Хуцишвили является "единственной и безальтернативной" для правительства и правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия", о чем свидетельствует сделанное в среду заявление партии. При этом, по его словам, то, что президент пока не представила кандидатов в Совет Нацбанка на две вакантные позиции, никак не мешает действующим членам совета представить кандидатуру главы регулятора.

Ранее в среду правящая партия Грузии заявила, что парламент будет вынужден преодолеть вето президента, наложенное на законопроект о введении должности первого вице-президента Нацбанка, так как она отказывается представить кандидатуры членов совета регулятора. В партии сообщили, что была договоренность о том, что Зурабишвили представит кандидатуру Хуцишвили на должность члена совета при условии, что парламент не будет преодолевать вето. Однако президент во вторник сказала, что до конца года не представит ни одного кандидата, что по мнению "Грузинской мечты" затрудняет работу регулятора.

Парламент Грузии 9 февраля принял в третьем и окончательном чтении поправки к закону о Нацбанке, по которому в случае отсутствия руководителя регулятора его обязанности исполняет первый вице-президент Нацбанка. Зурабишвили наложила вето на законопроект, пояснив, что она не может понять, зачем парламенту понадобилось дополнительно вводить должность первого вице-президента. Срок полномочий президента Нацбанка Грузии Кобы Гвенетадзе истек 2 марта. Его преемника назначает президент страны по представлению совета регулятора, после чего кандидатура выносится на голосование в парламенте. В совете остаются вакантными две позиции.