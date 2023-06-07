Спецтрибунал в Италии закрыл дело о пандемии в отношении экс-премьера и главы Минздрава

Соответствующее ходатайство ранее сформулировала прокуратура Брешии

РИМ, 7 июня. /ТАСС/. Трибунал по делам министров итальянской провинции Брешиа закрыл расследование в отношении бывшего премьер-министра Италии Джузеппе Конте и министра здравоохранения его правительства Роберто Сперанцы по делу о действиях властей во время пандемии коронавируса. Об этом сообщило в среду агентство ANSA со ссылкой на судебные источники.

Ранее соответствующее ходатайство сформулировала прокуратура Брешии.

Как Конте, ныне лидер оппозиционного Движения "5 звезд", так и Сперанца проходили подозреваемыми в деле о действиях во время первой волны пандемии в марте 2020 года. Следствие подозревало, что власти не приняли своевременного решения о включении в красную зону некоторых населенных пунктов в районе Бергамо после выявления там первых случаев заражения.

Провинции Бергамо и Брешиа считаются одними из самых пострадавших в результате пандемии. Там в марте и апреле 2020 года средний показатель смертности из-за ковида увеличился в шесть раз по сравнению с периодом 2015-2019 годов. В конце декабря 2020 года общественная группа подала властям Италии иск, требуя компенсации за действия в пандемию.

За все время пандемии в Италии вызываемое коронавирусом заболевание перенесли более 25,8 млн человек, умерли более 190 тыс.