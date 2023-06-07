Украина получит от Всемирного банка грант в размере $10 млн на сферу здравоохранения

Как сообщил правительственный портал страны, "половину грантовых средств Украина направит на предоставление услуг по реабилитации и услуг в сфере психического здоровья"

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Киев получит от Всемирного банка дополнительную поддержку в виде гранта на $10 млн на сферу здравоохранения. Как сообщает правительственный портал Украины, соответствующее соглашение подписали глава украинского Минздрава Виктор Ляшко и региональный директор Всемирного банка по делам стран Восточной Европы Аруп Банерджи.

"Половину грантовых средств Украина направит на предоставление услуг по реабилитации и услуг в сфере психического здоровья, еще $5 млн пойдут на восстановление учреждений здравоохранения, поврежденных в результате боевых действий", - приводятся слова Ляшко на правительственном портале.

Ранее глава налогового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев сообщил, что с февраля 2022 года Киев получил помощь на сумму $50 млрд, около 40% которой составляют гранты, остальное - заимствования на льготных условиях. Всего в следующие четыре года ЕС и страны Группы семи обязались выделить Киеву $115 млрд, из этих денег МВФ должен выделить $15,6 млрд ($2,7 млрд уже предоставлено).