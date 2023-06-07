7 июня, 15:59

Во Львовской области демонтировали два памятника советским солдатам

Сообщается, что снос аналогичного памятника с перезахоронением советских солдат, погибших во время Великой Отечественной войны, планируется в селе Великий Березный Закарпатской области

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Два памятника советским солдатам демонтированы в поселке Дубляны Самборского района Львовской области. Об этом говорится в сообщении Telegram-канала "Деколонизация. Украина".

На фотографиях с места события видно, что от памятников остались только постаменты. По данным авторов Telegram-канала, снос аналогичного памятника с перезахоронением советских солдат, погибших во время Великой Отечественной войны, планируется в селе Великий Березный Закарпатской области.

Борьбу с советскими и российскими памятниками на Украине начали в 2015 году после принятия закона о так называемой декоммунизации. К началу 2022 года власти снесли свыше 2,5 тыс. монументов, изменили названия более чем 900 населенных пунктов и около 50 тыс. улиц. В 2022 году в стране поднялась новая волна борьбы со всем, что напоминает о российской и советской истории и культуре. Министерство культуры Украины сообщило, что тогда было изменено 9 859 географических названий и демонтировано 145 памятников, связанных с Россией. 

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Украина
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