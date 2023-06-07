На западе Афганистана не менее 40 школьниц отравились водой

Что именно привело к токсикации воды, пока неизвестно

ТАСС, 7 июня. По меньшей мере 40 учащихся начальной религиозной школы в провинции Фарах (запад Афганистана) пострадали в результате массового отравления питьевой водой. Об этом сообщила в среду газета "Хашт-э субх" со ссылкой на местные источники.

По их данным, инцидент произошел в школе для девочек в районе Кала-и-Ках, расположенном в западной части провинции. Некоторым пострадавшим потребовалась госпитализация, подробности об их состоянии не приводятся. Что именно привело к токсикации воды, пока неизвестно.

Представители местной администрации, назначенные захватившим власть в Афганистане радикальным движением "Талибан" (запрещено в РФ) никак не прокомментировали произошедшее.

Данный инцидент является уже не первым случаем массового отравления школьниц в Афганистане. Так, 4 июня телеканал TOLO News проинформировал со ссылкой на главу отдела образования провинции Сари-Пуль (север страны) об отравлении по меньшей мере 77 девочек. Тогда было зафиксировано два случая токсикации, оба они произошли в исламских начальных школах в районе Санчарак, расположенном на востоке провинции.