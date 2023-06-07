Херш назвал недостаточно осведомленными подорвавших "Северные потоки" разведчиков США

Как предположил публицист, они не знали, что трубы наполнены газом

НЬЮ-ЙОРК, 7 июня. /ТАСС/. Сотрудники американской разведки, осуществившие подрыв "Северных потоков", вероятно, не обладали достаточной информацией о своей миссии, в частности не были осведомлены о том, что трубы наполнены газом. Такое мнение высказал американский публицист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в статье, опубликованной в среду на платформе Substack.

"Сотрудники американской разведки <...> не знали, что в трубопроводе протяженностью 767 миль (порядка 1,2 тыс. км - прим ТАСС), который им было приказано уничтожить, был российский природный газ, - указал автор. - Возможно, у участников секретной американской миссии были слабые разведданные".

Херш вместе с тем предположил, что канцлер ФРГ Олаф Шольц мог дать указание заполнить трубопровод газом с тем, чтобы сделать уничтожение "Северных потоков" более сложной и опасной задачей для тех, кто на это решится.

Во вторник газета The Washington Post сообщила, что в июне прошлого года Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США узнало от спецслужбы одного из государств Европы, что группа из шести служащих украинских сил специального назначения намеревалась подорвать трубопроводы. Издание отметило, что, хотя информацию источника не удалось немедленно подтвердить, ЦРУ поделилось этим докладом с Германией и другими европейскими странами. Правительство Германии на просьбу прокомментировать данную информацию уклонилось от ответа.

Компания Nord Stream AG 27 сентября 2022 года сообщила о "беспрецедентных разрушениях", произошедших днем ранее "на трех нитках морских газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2". Шведские сейсмологи зарегистрировали 26 сентября два взрыва на морских маршрутах трубопроводов. После этого Генпрокуратура РФ возбудила дела об акте международного терроризма.

8 февраля Херш в своей статье написал, что взрывные устройства под газопроводами заложили в июне 2022 года водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. Позже газета The New York Times со ссылкой на американских чиновников сообщила, что диверсию на газопроводах могла совершить некая "проукраинская группировка", которая действовала без ведома властей США.