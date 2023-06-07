СМИ: визит Карла III во Францию может состояться в сентябре

В марте его отменили из-за демонстраций в республике против пенсионной реформы

ПАРИЖ, 7 июня. /ТАСС/. Визит короля Великобритании Карла III во Францию, ранее планировавшийся на конец марта, но отмененный из-за демонстраций в республике против пенсионной реформы, может состояться в сентябре. Об этом сообщил в среду телеканал BFM со ссылкой на источник.

В конце марта Елисейский дворец сообщил, что визит Карла III во Францию, который должен был состояться с 26 по 29 марта, отложен из-за продолжающихся в стране акций протеста. Это решение было принято по итогам телефонного разговора президента Франции Эмманюэля Макрона с британским монархом.

Французская сторона готовила обширную программу приема монарха. В первый день визита она включала ужин в честь Карла III в исторической резиденции французских королей - Версальском дворце. В последующие дни британский король должен был принять участие в мемориальной церемонии у Вечного огня под сводами Триумфальной арки на Елисейских Полях, а также посетить музей Орсэ. Кроме того, были запланированы визит Карла III в Бордо и прощальный банкет. Франция должна была стать первой страной, которую Карл III планировал посетить после своего вступления на британский престол.

Во вторник во Франции прошел четырнадцатый день всеобщего протеста против пенсионной реформы, предусматривающей повышение пенсионного возраста с 62 до 64 лет. В акциях протеста приняли участие около 900 тыс. человек, что стало рекордно низкой явкой с начала манифестаций в январе этого года. В Париже, как убедился корреспондент ТАСС, демонстрации прошли спокойно. При этом ранее во многих городах марши сопровождались многочасовыми стычками агрессивно настроенных манифестантов с полицией и беспорядками.