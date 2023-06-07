Австрийская партия потребует расследования из-за кадров с Украины с шевроном ВС страны

Газета Exxpress приводит кадры из видеоролика, предположительно снятого в зоне боевых действий СВО

ВЕНА, 7 июня. /ТАСС/. Оппозиционная Австрийская партия свободы направит парламентский запрос в министерство обороны республики в связи с появлением в сети видеоролика с мужчиной в форменной куртке с шевроном Вооруженных сил Австрии, предположительно снятого на Украине. Об этом в среду сообщила газета Exxpress со ссылкой на генерального секретаря Австрийской партии свободы (АПС) Кристиана Хафенекера.

Издание приводит кадры из видеоролика, предположительно снятого в зоне боевых действий на Украине. На нем группа солдат в форме украинской армии разгружает микроавтобус, вынося из него ящики с боеприпасами. В кадр попадает и пожилой мужчина в форменной крутке с шевроном ВС Австрии. При этом внешний вид его формы и шеврона соответствуют устаревшим вариантам, не использующимся австрийской армией по состоянию на сегодняшний день.

Хафенекер в беседе с корреспондентом газеты сообщил, что его партия направит соответствующий парламентский запрос, чтобы установить подлинность данных кадров.

Нейтральный статус Австрии зафиксирован в ее конституции. Вена не поставляет Киеву вооружения и не разрешает их транзит через свою территорию.

Согласно результатам социологического опроса, опубликованным журналом Profil 23 мая, АПС является самой популярной политической силой Австрии (29%). Правящие Австрийская народная партия и "Зеленые" суммарно пользуются поддержкой 33% австрийцев.