США настаивают на том, чтобы Китай добивался от России прекращения СВО

По версии американского посла Николаса Бернса, "сказать пока сложно", будут ли шаги Пекина в ситуации вокруг Украины конструктивными

ВАШИНГТОН, 7 июня. /ТАСС/. Соединенные Штаты настаивают на том, чтобы Китай добивался от России прекращения специальной военной операции (СВО) на Украине. Это подтвердил в среду посол США в КНР Николас Бернс.

"Я недавно встречался с послом Ли Хуэем, который является китайским послом, ездившим в Москву, Киев, Варшаву, Берлин и Париж <...>, чтобы определить, может ли Китай внести вклад в мирное урегулирование. И мы очень надеемся, что они (китайские власти - прим. ТАСС) сделают правильный выбор. Однако правильный выбор Китая заключается в том, чтобы оказывать нажим на Россию, добиваясь соблюдения ею международного права, вывода ее войск и восстановления ею суверенитета и территориальной целостности Украины", - утверждал американский дипломат, выступая по видеосвязи на конференции в Вашингтоне. "Вот чего мир хочет и ждет от Китая", - считает Бернс.

Ли Хуэй - это специальный представитель правительства КНР по делам Евразии. Он 15-26 мая посетил Украину, Польшу, Францию, Германию, штаб-квартиру ЕС и Россию. В ходе поездки дипломат встретился с украинским президентом Владимиром Зеленским и дипломатами указанных стран, в том числе с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Главной целью, как подтвердил спецпредставитель, было обсуждение украинского конфликта.

На вопрос о том, что "может ли Китай сыграть конструктивную роль" в преодолении кризиса вокруг Украины, Бернс ответил: "Мы надеемся. Все зависит от того, какие решения примет местное правительство". По версии посла США, "сказать пока сложно", будут ли шаги Пекина в ситуации вокруг Украины конструктивными. "Не могу предсказать, какие действия предпримет правительство народной республики. Но, разумеется, именно этого мы (должностные лица США - прим. ТАСС) добиваемся, в этом заключается наша позиция", - добавил Бернс, имея в виду обозначенные выше цели Вашингтона в диалоге с Пекином, касающемся Украины.

Министерство иностранных дел Китая к годовщине СВО на основе инициативы председателя КНР Си Цзиньпина опубликовало концептуальный документ с предложениями по политическому урегулированию украинского кризиса. Он включает 12 пунктов, в том числе призывы к прекращению огня, к соблюдению законных интересов всех стран в области безопасности, к урегулированию гуманитарного кризиса, к обмену военнопленными между Москвой и Киевом, а также к отказу от введения односторонних санкций без соответствующего решения Совета Безопасности ООН. Тем не менее Вашингтон фактически с порога отверг инициативу Пекина, выступив, в частности, категорически против прекращения в настоящее время огня на Украине.