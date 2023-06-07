Оппозиция в Сенегале призвала население к спокойствию накануне крупных акций протеста

Демонстрации назначены на 9 и 10 июня

ПРЕТОРИЯ, 7 июня. /ТАСС/. Лидеры оппозиции Сенегала призвали население страны сохранять спокойствие в преддверии назначенных ими на 9 и 10 июня демонстраций в различных городах страны. Об этом сообщила в среду радиостанция Radio France internationale.

"Мы видели в последние дни смерть на улицах, это очень плохо для страны, - цитирует она бывшего премьер-министра Сенегала Идрисса Сека. - Ситуация только ухудшится, если действующий президент Маки Саль выдвинет свою кандидатуру на переизбрание на очередной срок".

Оппозиция объявила о проведении в ближайшие дни демонстраций в различных городах страны под лозунгом недопущения действующего президента республики Маки Саля в качестве кандидата на выборы главы государства, которые состоятся в феврале 2024 года. Оппозиционная платформа "Живые силы нации" (F24), которая объединяет 117 партий и независимых организаций, проведет в ближайшую пятницу демонстрации на площади Нации в центре Дакара и в ряде крупнейших городов страны. На следующий день акция пройдет в районе одной из главных автомагистралей Дакара.

Целью акций является мобилизация населения с тем, чтобы не допустить выдвижение Салем его кандидатуры на третий по счету президентский срок.

Предстоящие выборы

Пока Саль, который побеждал в 2012 году и переизбрался в 2019 году, не объявил о своих намерениях. Тем не менее оппозиция опасается, что глава государства может пойти на третий срок в нарушение, по ее мнению, действующей конституции с ее ограничением в два срока. Однако весной 2016 года на общенациональном референдуме были приняты поправки к конституции, которые сократили срок президентского мандата с семи до пяти лет. Саль избрался три года назад уже в условиях действия конституционных поправок. Его сторонники считают, что он имеет право еще раз выставлять свою кандидатуру, не нарушая при этом основной закон республики.

Акции оппозиции должны состояться после крупных беспорядков, которые прошли в Сенегале 1 и 2 июня. Они последовали после призыва лидера оппозиции Усмана Сонко к своим сторонникам выйти на улицы в знак протеста против решения суда, который приговорил его к двум годам тюрьмы. В результате столкновений демонстрантов с силами правопорядка погибли 16 человек, пострадали 360. Полиция задержала 500 участников беспорядков.

Сейчас Сонко находится у себя дома под охраной сил безопасности. Власти опасаются, что его перевод в тюрьму может вызвать новый виток беспорядков. Сонко уже объявил, что намерен участвовать в предстоящих президентских выборах. Однако приговор к двум годам тюрьмы за "растление малолетних" лишает лидера оппозиции возможности выставить на них свою кандидатуру.