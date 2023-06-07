Венгрия попросила ОЭСР добиться от Украины исключения банка OTP из черного списка

Как отметил глава венгерского МИД Петер Сийярто, в противном случае Будапешту будет сложно поддерживать сотрудничество с Киевом по линии этой организации

БУДАПЕШТ, 7 июня. /ТАСС/. Венгрия обратилась к Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) с просьбой добиться от Украины исключения банка OTP из списка "международных спонсоров войны". Выступая в среду на совещании глав МИД стран - участниц ОЭСР в Париже, венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто заявил, что в противном случае Будапешту будет сложно поддерживать сотрудничество с Киевом по линии этой организации.

4 мая украинское Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции внесло венгерскую банковскую группу OTP в перечень "международных спонсоров войны" из-за того, что она продолжает работать в России. Ранее Сийярто уже называл это решение "скандальным и неприемлемым", предупреждая, что, если оно не будет отменено, Венгрия заблокирует военную помощь Украине со стороны Евросоюза. В Париже он вновь заявил о недопустимости внесения в черный список крупного банка, услугами которого в Венгрии пользуются 3 млн человек, или 30% населения.

"Это абсолютно нечестно и не имеет ничего общего с реальностью. Банк не нарушал никаких украинских или международных правил", - сказал министр на заседании ОЭСР, которое транслировалось на его странице в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской). Сийярто призвал ОЭСР принять меры для исключения OTP из украинского списка, указав, что, пока это не произойдет, сотрудничество с Киевом будет сопряжено с "препятствиями и вызовами".

Ранее Сийярто обращался с аналогичными просьбами к руководству Евросоюза и своим коллегам из стран ЕС. 12 мая он потребовал от Украины исключить банк OTP из списка "международных спонсоров войны". Находясь в Стокгольме, где проходило министерское совещание Евросоюза, он предупредил, что Венгрии, которая сама оказалась в сложной экономической ситуации, будет тяжело помогать Украине и вести переговоры по 11-му пакету санкций, пока OTP находится в черном списке. Позже он указал, что по этой причине Будапешт не поддержит выделение Киеву очередного транша военной помощи на сумму €500 млн из Европейского фонда мира.