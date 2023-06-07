Вьетнам ожидает продолжения поддержки США в преодолении последствий войны

По словам заместителя главы Минобороны Вьетнама Хоанга Суана Чиена, с 1973 года, когда американский военный контингент был выведен с территории государства, стороны провели уже больше 150 совместных экспедиций по поиску останков солдат

ХАНОЙ, 7 июня. /ТАСС/. Вьетнам и США продолжат совместные поиски вьетнамских и американских солдат, числящихся пропавшими без вести во время войны. Об этом заявил заместитель министра национальной обороны Вьетнама генерал-лейтенант Хоанг Суан Чиен, принимая в среду в Ханое делегацию агентства по учету военнопленных и погибших во время военных действий при Министерстве обороны США во главе с его директором Келли Маккигом.

По словам заместителя главы Минобороны Вьетнама, начиная с 1973 года, когда американский военный контингент был выведен с территории государства, стороны провели уже больше 150 совместных экспедиций по поиску останков и установлению имен пропавших на войне солдат. При этом Вьетнам, как отметил Хоанг Суан Чиен, "рассчитывает, что Соединенные Штаты продолжат усиливать поддержку республики в преодолении последствий войны, особенно в очистке вьетнамской земли от применявшихся армией США ядохимикатов и в обезвреживании неразорвавшихся боеприпасов".

Маккиг заверил, что Соединенные Штаты продолжат оказывать Вьетнаму помощь в устранении тяжелых последствий войны и реабилитации тех, кто от нее пострадал.

За годы войны 3 млн вьетнамцев погибли, более 4 млн стали инвалидами или пострадали от применявшихся армией США химикатов.