Посол США: Вашингтон добивается, чтобы Пекин обязался не применять силу против Тайваня

По словам Николаса Бернса, "судьба глобальной экономики" зависит от сохранения мира в Тайваньском проливе

ВАШИНГТОН, 7 июня. /ТАСС/. Соединенные Штаты добиваются того, чтобы материковый Китай взял на себя обязательства не применять силу в отношении Тайваня. Об этом заявил в среду посол США в КНР Николас Бернс.

"Очень важно, чтобы правительство Китайской Народной Республики взяло обязательство по мирному урегулированию противоречий в [Тайваньском] проливе. А оно этого не сделало", - сказал американский дипломат, выступая по видеосвязи на конференции в Вашингтоне. На взгляд Бернса, "судьба глобальной экономики" зависит от сохранения мира в Тайваньском проливе.

Кроме того, по словам посла, США хотят, чтобы Китай взял на себя обязательства по поддержанию регулярного диалога высокого уровня в политической и военной сферах. "По нашему мнению, мы должны разговаривать, должны разговаривать постоянно. И мы продолжим занимать такую позицию по отношению к КНР", - отметил дипломат. По его заверению, Вашингтон не стремится к конфликту с Пекином, выступает за то, чтобы двусторонние отношения всегда были "мирной конкуренцией".

Бернс также выразил мнение, что недавние решения КНР в отношении американских компаний вроде Micron Technology "представляются политическими по сути". "Это выглядит как расплата со стороны Китая, и это неправильно", - утверждал посол. "И, разумеется, мы [власти США] будем этому противодействовать, как мы делали во многих таких случаях", - предупредил Бернс.

Micron - один из крупнейших в мире американских производителей микропроцессоров. 21 мая власти КНР запретили закупать продукцию компании организациям, имеющим отношение к важным объектам информационной инфраструктуры. В ходе проверки, проведенной китайской стороной, было установлено, что разработки указанной компании "представляют угрозу национальной кибербезопасности". Власти Соединенных Штатов назвали такую меру "безосновательной".

США и Тайвань

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда на остров бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор Тайвань сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Согласно официальной позиции КНР, поддерживаемой большинством стран, включая Россию, остров является одной из китайских провинций.

США разорвали дипломатические отношения с Тайванем в 1979 году и установили их с КНР. Признавая политику "одного Китая", Вашингтон в то же время продолжает поддерживать контакты с тайбэйской администрацией и поставляет острову вооружения. Напряженность в регионе Тайваньского пролива серьезно обострилась после того, как 2-3 августа 2022 года на острове побывала тогдашний спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси.

Американский президент Джо Байден заявил в интервью телекомпании CBS, которое вышло в эфир 18 сентября минувшего года, что ВС США будут защищать Тайвань в случае "возможного вторжения" со стороны Китая. В то же время он заверил, что Вашингтон не намерен поощрять попытки острова добиться независимости.

Как подчеркнула в сентябре прошлого года официальный представитель МИД КНР Мао Нин, Пекин прилагает "все усилия во имя перспективы мирного воссоединения" острова с материком, но не потерпит "никаких сепаратистских действий". Дипломат предупредила, что никому не следует "недооценивать твердую решимость китайского народа защищать национальный суверенитет и территориальную целостность".