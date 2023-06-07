Источник: шиитские партии не будут бойкотировать выборы президента Ливана 14 июня

Они проголосуют за лидера христианской партии "Аль-Марада", бывшего министра внутренних дел Сулеймана Франжье

БЕЙРУТ, 7 июня. /ТАСС/. Депутаты шиитских партий "Амаль" и "Хезболлах" примут участие в выборах президента Ливана 14 июня и проголосуют за лидера христианской партии "Аль-Марада", бывшего министра внутренних дел Сулеймана Франжье. Об этом сообщил в среду корреспонденту ТАСС источник в шиитской парламентской фракции.

"Шииты вместе со своими политическими союзниками не намерены бойкотировать заседание Палаты депутатов (однопалатный парламент - прим. ТАСС), назначенное на 14 июня, и поддержат Франжье, которого считают самой достойной политической фигурой для президентского поста", - подчеркнул собеседник агентства. Он расценил выдвижение оппозицией нового кандидата вместо Мишеля Муаввада, проигравшего выборы 19 января, "как маневр в расчете обострить политическую ситуацию и попытку не допустить избрания лидера "Аль-Марады" на пост главы республики".

"Мы не считаем экс-министра финансов Джихада Азура, выдвинутого оппозицией 5 июня, нейтральной фигурой, - подчеркнул источник. - Для нас это кандидат вызова и конфронтации, тем не менее мы будем стремиться, чтобы процедура голосования проходила спокойно, а необходимый кворум в зале был обеспечен".

Высший государственный пост остается вакантным с 31 октября прошлого года после того, как генерал Мишель Аун по окончании шестилетних полномочий покинул президентский дворец Баабда. 14 июня депутаты ливанского парламента предпримут 12-ю по счету попытку избрать главу республики. Для победы кандидату в президенты необходимо заручиться поддержкой 65 из 128 законодателей.

Спикер парламента Набих Берри в среду выразил сожаление по поводу того, что оппозиция отвергла его предложение вступить в диалог с целью достижения консенсуса по кандидатуре будущего президента. "К сожалению, между депутатами нет согласия, и политический вакуум продолжится", - резюмировал он.

Согласно конфессиональному устройству Ливана, пост премьер-министра принадлежит мусульманам-суннитам, спикера парламента - мусульманам-шиитам, а президент республики избирается из общины маронитов, к которой принадлежит большинство местных христиан.