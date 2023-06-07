США рассчитывают, что Китай установит с ними полноценные каналы связи

Координатор по делам регионов Индийского и Тихого океанов в СНБ Белого дома Курт Кэмпбелл считает необходимым создать механизмы диалога для обсуждения вопросов, которые могут касаться непреднамеренных действий, накладок

ВАШИНГТОН, 7 июня. /ТАСС/. Соединенные Штаты рассчитывают на то, что Китай установит с ними такие же рабочие каналы связи, как и другими странами, которые позволят избежать недопонимания и новой холодной войны. Об этом заявил в среду координатор по делам регионов Индийского и Тихого океанов в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Курт Кэмпбелл, выступая в вашингтонском Центре стратегических и международных исследований.

"Мы считаем, что необходимо создать механизмы диалога для обсуждения [вопросов], которые могут касаться непреднамеренных действий, накладок или отсутствия координации в условиях, когда, например, военные корабли или самолеты действуют в непосредственной близости [друг от друга]", - сказал он. "Мы видели, что в последние недели китайцы установили своего рода консультационные механизмы и горячие линии с рядом стран, в том числе со странами Юго-Восточной Азии, - утверждал Кэмпбелл. - Мы считаем, что такие механизмы должны быть также установлены и активно задействованы с Соединенными Штатами". По словам представителя Белого дома, "на данный момент мы не смогли этого сделать с Китаем".

Кэмпбелл отметил, что во времена холодной войны подобные каналы связи были установлены, что "привело к определенной стратегической стабильности и уверенности". "Мы действительно хотим избежать новой холодной войны, которая, по нашему мнению, не отвечает интересам ни одной из стран Индо-Тихоокеанского региона или Европы", - подчеркнул он.