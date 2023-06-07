Все аудиенции Папы Римского отменили до 18 июня

Служба печати Святого престола ранее сообщила, что в течение дня понтифику проведут полостную операцию под общим наркозом

ВАТИКАН, 7 июня. /ТАСС/. В Ватикане объявили об отмене до 18 июня всех аудиенций, как специальных, так и всеобщих, Папы Римского Франциска из-за его состояния здоровья.

Ранее служба печати Святого престола сообщила, что в течение дня 86-летнему понтифику будет проведена полостная операция под общим наркозом, в ходе которой должна быть произведена "пластика брюшной стенки с протезированием" из-за "ущемленной послеоперационной грыжи, вызывающей рецидивирующие, болезненные и ухудшающиеся субокклюзионные синдромы".

Как сообщает агентство ANSA, хирургическое вмешательство уже началось. После всеобщей аудиенции в среду Франциск был госпитализирован в больницу имени Агостино Джемелли.