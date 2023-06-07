Лукашенко помиловал Сапегу

Глава Приморья Олег Кожемяко заявил, что президент Белоруссии помиловал россиянку после его личного обращения

ТАСС, 7 июня. Помилованная президентом Белоруссии Александром Лукашенко гражданка России Софья Сапега возвращается домой, к родным. Об этом в среду сообщил губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

"Уверен, Софья сделает выводы из этой истории. Это был серьезный урок. Но благодаря доброй воле Александра Григорьевича [Лукашенко] вместо 6 лет она провела в заключении 2. <...> Софья летит домой, к семье", - написал Кожемяко в своем телеграм-канале.

Губернатор заявил, что президент Белоруссии подписал указ о помиловании Сапеги после встречи с делегацией Приморского края. До этого ее родители обратились к Лукашенко с просьбами о снисхождении к их дочери. "На такой шаг (о помиловании - прим. ТАСС) способен только действительно мудрый руководитель государства и сильный человек", - отметил Кожемяко.