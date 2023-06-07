Столтенберг: преждевременно говорить об исходе саммита НАТО относительно членства Украины

По словам генсека альянса, "все союзники согласны с тем, что двери НАТО остаются открытыми"

ВАШИНГТОН, 7 июня. /ТАСС/. Пока преждевременно говорить о возможном исходе саммита НАТО в Вильнюсе в июле относительно вопроса членства Украины в альянсе. Об этом заявил в среду генсек НАТО Йенс Столтенберг, выступая в Центре за новую американскую безопасность.

"Рано говорить про исход саммита в Вильнюсе относительно этого вопроса, но все союзники согласны с тем, что двери НАТО остаются открытыми. И все союзники согласны с тем, что Украина станет членом НАТО", - сказал он.

По словам Столтенберга, Киев и отдельные страны НАТО проводят консультации относительно этого вопроса, но это "двусторонние переговоры". "Есть консультации о том, как ответить на стремления Украины относительно членства", - добавил он.

При этом генсек альянса в очередной раз подчеркнул, что приоритетом в настоящее время является не вопрос вступления Украины в НАТО, но победа этой страны в конфликте с Россией.

2 июня президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что в Киеве понимают невозможность вступления в альянс до тех пор, пока на Украине продолжаются боевые действия. Днем ранее на саммите Европейского политического сообщества он утверждал, что Украина готова вступить в НАТО, но ждет, когда альянс будет готов принять ее.

НАТО на саммите в Бухаресте в апреле 2008 года приняла политическое заявление, что Украина со временем станет членом НАТО, однако не предоставила План действий по подготовке к членству, что является первым шагом в юридической процедуре вступления страны в организацию. В феврале 2019 года Верховная рада одобрила поправки в конституцию, закрепляющие стремление страны в НАТО. Зеленский неоднократно заявлял, что Киев хочет добиться понимания конкретных сроков вступления в альянс.