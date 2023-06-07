Стороны также подписали соглашение о присоединении Украины к европейской программе в сфере транспорта "Механизм "Соединение Европы"

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Украина и ЕС обсудили возможность открытия аэропорта Львова для гуманитарных рейсов, несмотря на то, что воздушное пространство страны остается закрытым. Об этом сообщил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.

По его словам, вице-премьер-министр - министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков провел во Львовской области переговоры с еврокомиссаром по вопросам транспорта Адиной Вэлян. Они подписали соглашение о присоединении Украины к европейской программе в сфере транспорта "Механизм "Соединение Европы". "Кроме того, во время совещания рассмотрена возможность возобновления работы Львовского аэропорта для гуманитарных нужд", - написал Козицкий в Telegram-канале.

Глава Львовской области сравнил предложение об открытии аэропорта с функционированием коридора по транспортировке украинского зерна в Черном море. "Мы надеемся, что как может быть зерновой коридор, так может существовать и гуманитарный коридор, который может быть обеспечен Европейским союзом", - заявил Козицкий, отрывок выступления которого разместило в Telegram-канале украинское издание Klymenko Time.

Воздушное пространство над Украиной остается закрытым после начала в феврале прошлого года специальной военной операции.