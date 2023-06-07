Украинские банки будут закрывать счета клиентов за отказ ответить на вопросы о связях с РФ

При этом банкам рекомендовано собирать дополнительную информацию о партнерах клиентов самостоятельно

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Банки Украины получили право останавливать финансовые операции и закрывать счета клиентов в случае отказа предоставить полную информацию о связи их контрагентов с РФ. Об этом сообщает украинское издание "Страна" со ссылкой на оказавшееся в его распоряжении письмо Нацбанка Украины (НБУ) финансовым учреждениям.

Как отмечает "Страна", в этом документе регулятор рекомендовал банкам провести опрос клиентов на предмет связей с РФ их самих и их партнеров. В случае же отказа дать полную информацию или предоставления недостоверных сведений банк, как отмечает НБУ, имеет право остановить финансовые операции, заблокировать счет и даже закрыть счет клиента в одностороннем порядке.

При этом банкам рекомендовано собирать дополнительную информацию о партнерах клиентов самостоятельно.

Критериями происхождения денег клиента из РФ являются поступление средств от гражданина РФ или юридического лица, зарегистрированного в РФ, от лица, проживающего в РФ, в том числе со счетов, открытых в третьих странах. Кроме того, к таким средствам относятся поступления от продажи активов в РФ и операции с юрлицами, в структуре которых присутствует собственность физического или юридического лица - резидента РФ. Как поясняет издание, клиенты банков должны владеть полной информацией не только о своих поставщиках, но и об их партнерах.