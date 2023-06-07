Постпред США: НАТО утвердит на саммите в Вильнюсе новые региональные планы обороны

По словам Джулианн Смит, "важно, что это будут планы, касающиеся многих сфер"

ВАШИНГТОН, 7 июня. /ТАСС/. Организация Североатлантического договора (НАТО) утвердит на своем предстоящем саммите в Вильнюсе новые региональные планы обороны. Об этом заявила в среду постоянный представитель США при штаб-квартире НАТО в Брюсселе Джулианн Смит.

"Что касается конкретно сдерживания и обороны, мы выкатим новые региональные планы. Это имеет большое значение, поскольку у нас будут планы защищать каждый дюйм территории НАТО. Кроме того, важно, что это будут планы, касающиеся многих сфер, таких как киберпространство. И у нас будет новая структура командования и управления, сопряженная с оригинальными планами", - заявила дипломат, комментируя по видеосвязи на семинаре в вашингтонском Центре за новую американскую безопасность программу встречи в верхах альянса в Вильнюсе. Это совещание пройдет 11-12 июля.