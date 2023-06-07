7 июня, 15:50

В Словакии задержали мужчину за угрозу расправиться с президентом страны

Как сообщили в пресс-службе правоохранительных органов, "речь идет о 50-летнем неоднократно судимом мужчине"

БРАТИСЛАВА, 7 июня. /ТАСС/. Полиция во вторник задержала 50-летнего рецидивиста, который в социальных сетях угрожал физической расправой президенту Словакии Зузане Чапутовой, депутатам Национального совета (однопалатный парламент) и членам их семей. Об этом сообщила в среду пресс-служба правоохранительных органов на своей странице в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

"Мужчина, который на [выложенном в соцсетях] видео в течение трех минут угрожает смертью президенту, депутатам Национального совета и их семьям, был вчера во второй половине дня задержан с санкции прокурора. Речь идет о 50-летнем неоднократно судимом мужчине", - говорится в сообщении.

Новостной портал sme.sk проинформировал 11 мая, что охрана Чапутовой и членов ее семьи была усилена из-за поступающих в их адрес угроз. 

Теги:
СловакияЧапутова, Зузана
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация