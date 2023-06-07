Постпред США: НАТО заявит на саммите в Вильнюсе о планах долгосрочной модернизации ВСУ

Как сообщила Джулианн Смит, альянс в настоящее время рассматривает способы расширения "практической поддержки" Украины, а также предназначенный для Киева пакет помощи "на политическом фронте"

ВАШИНГТОН, 7 июня. /ТАСС/. Организация Североатлантического договора (НАТО) объявит на своем предстоящем саммите в столице Литвы об укреплении политических отношений с Киевом, а также о планах оказания ему помощи в модернизации Вооруженных сил Украины (ВСУ) в долгосрочной перспективе. Об этом заявила в среду постоянный представитель США при штаб-квартире НАТО в Брюсселе Джулианн Смит.

Выступая по видеосвязи на семинаре в вашингтонском Центре за новую американскую безопасность, она отметила, что президент Украины Владимир Зеленский "намерен приехать" на встречу в верхах НАТО в Вильнюсе 11-12 июля. Североатлантический альянс в настоящее время рассматривает способы расширения "практической поддержки" Украины, а также предназначенный для Киева пакет помощи "на политическом фронте", сказала Смит.