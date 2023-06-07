Суд в Молдавии продлил арест вице-председателю партии "Шор" еще на 20 суток

Марина Таубер пробудет под домашним арестом до 30 июня

КИШИНЕВ, 7 июня. /ТАСС/. Суд в Кишиневе на 20 суток продлил арест вице-председателю партии "Шор" и лидеру ее парламентской фракции Марине Таубер.

"Суд частично утверждает запрос прокурора. Домашний арест в отношении Марины Таубер продлевается на 20 суток - до 30 июня", - говорится в оглашенном в зале суда постановлении. Заседание проходило на фоне акции протеста, которую организовали сторонники партии, требовавшие освободить политика.

В июле прошлого года против Таубер выдвинули обвинения по двум уголовным делам, касающимся финансирования партии. Депутат заявила, что готова сотрудничать со следствием для восстановления справедливости. Она считает, что за решением прокуратуры стоит президент Майя Санду и правящая Партия действия и солидарности. Лидер партии "Шор" Илан Шор связывает арест с попыткой давления на оппозицию за организацию массовых акций протеста в Молдавии.