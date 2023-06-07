СМИ: пакистанский суд завел дело о мошенничестве в отношении экс-премьера Хана

По сведениям газеты Dawn, обвинение выдвинуто по просьбе следственных органов, с 2022 года расследующих дело о продаже политиком подарков из государственного хранилища иностранных подарков "Тошахан"

ИСЛАМАБАД, 7 июня. /ТАСС/. Высокий суд города Лахора в среду возбудил уголовное дело в отношении бывшего премьер-министра, лидера оппозиционной партии "Движение за справедливость" (ДЗС) Имрана Хана по обвинению в мошенничестве и подделке документов, касающихся незаконных операций по продаже подарков от иностранных лидеров во время пребывания у власти в 2018-2022 годах.

По сообщению газеты Dawn, обвинение выдвинуто по просьбе следственных органов, с прошлого года расследующих дело о продаже политиком подарков из государственного хранилища иностранных подарков "Тошахан". Следствие утверждает, что Хан фальсифицировал расписки и другие документы, касающиеся продажи ювелирам преподнесенных в подарок лидерами государств Ближнего Востока нескольких наручных часов общей рыночной стоимостью в 154 млн рупий ($1,897 млн).

Поддельные документы, предоставленные бывшим премьер-министром, могли затруднить расследование и рассмотрение судом обвинений против Хана в том, что он продал эти подарки со значительной скидкой, а затем передал только 20% от полученных сумм госхранилищу "Тошахан", присвоив оставшиеся от продажи деньги.

Подозрение в этом преступлении послужило причиной отстранения Хана с поста главы правительства 10 апреля 2022 года в результате вынесения ему вотума недоверия. После этого в различных пакистанских судах в отношении него было выдвинуто несколько десятков обвинений в различных преступлениях.

9 мая Хан был взят под стражу по обвинению в коррупции и отмывании денег. Его арест вызвал массовые протесты сторонников ДЗС, которые вступали в столкновения с полицией, поджигали автотранспорт и нападали на военные объекты. Более 4 тыс. манифестантов были задержаны. 10 человек погибли, свыше 300 пострадали. Хан был освобожден под залог до 19 июня.