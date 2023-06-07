Нацсобрание Франции одобрило законопроект об увеличении военного бюджета до €413 млрд

За принятие документа в первом чтении выступили 408 депутатов, против - 87

ПАРИЖ, 7 июня. /ТАСС/. Депутаты Национального собрания (нижней палаты парламента) Франции одобрили в среду законопроект о военном планировании на 2024-2030 гг., который предусматривает выделение €413 млрд на военные расходы. Прямая трансляция голосования велась на сайте Нацсобрания.

За принятие документа в первом чтении выступили 408 депутатов, против - 87. Министр Вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню приветствовал утверждение законопроекта представителями нижней палаты парламента. "Почти 90 часов конструктивных дебатов, которые прошли в спокойной обстановке", - написал глава оборонного ведомства в Twitter.

После одобрения законопроекта Нацсобранием документ перейдет на рассмотрение представителей Сената (верхней палаты парламента). В правительстве Франции рассчитывают, что окончательно законопроект будет принят до 14 июня.

Как ранее отмечал Лекорню, "документ предполагает адаптировать французскую историческую модель к контексту усиления соперничества между великими державами на фоне угрозы распространения ядерного оружия, риска терроризма, а также в связи с появлением новых зон конфликта, в частности киберпространства". По словам министра, средства, предполагаемые законопроектом, "пойдут на преобразования во французской армии, модернизацию средств обороны, на защиту в киберпространстве и космосе".

Авторы документа, в частности, предложили заложить до 2030 года 16 млрд евро на пополнение запаса боеприпасов, €5 млрд - на закупку дронов, €5 млрд - на работу разведки, €2 млрд на модернизацию воздушно-космических сил. Кроме этого, законопроект предусматривает продление программы производства истребителей Rafale. В течение трех лет, начиная с 2027 года, планируется производство 42 истребителей. Правительство также предполагает увеличить за этот период производство боевых разведывательных машин Jaguar до 238 и нарастить численность бронетранспортеров Griffon до 1 437 единиц. При этом, как отмечает телеканал BFM, законопроект не предполагает выделение средств на военную поддержку Украины.

Предыдущий закон о военном планировании, рассчитанный на период 2009-2025 годов, предполагал выделение €295 млрд на расходы в области обороны.